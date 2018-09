Prins Carlos van Bourbon-Parma heeft eind volgende week een druk programma wanneer hij met zijn gezin en broer prins Jaime en diens vrouw Viktória het jaarlijkse bezoek aflegt aan de voormalige hertogdommen Parma en Piacenza.

Carlos gaat daarnaartoe als titulair hertog van beide steden, die tot de eenwording van Italië eind negentiende eeuw werden geregeerd door de koninklijke familie Bourbon-Parma. De overgrootvader van Carlos, Roberto, was de laatste hertog van Parma, al was dat als kind.

De autoriteiten van met name Parma hechten tegenwoordig aan optredens van ‘hun’ hertog, die een mooie schakel vormt met het illustere verleden van de nu Italiaanse stad. Zo werden Carlos en echtgenote Annemarie eerder dit jaar meegevraagd bij een reis naar Praag, waar Parma zich onder meer presenteerde als toekomstige culturele hoofdstad van Italië in 2020.

Donderdagavond is het hertogelijk paar in het Teatro Regio in Parma, het koninklijk theater, te gast bij de première van de opera Macbeth van Giuseppe Verdi, die in 1813 in het toen door Frankrijk bezette hertogdom Parma is geboren.

De volgende dag gaat Carlos naar de militaire academie van Modena, om zich later op de dag in Piacenza te voegen bij zijn gezin minus zoontje Carlos, voor een mis in de Chiesa di San Sisto. Vervolgens is er een programma in het Palazzo Farnese die in het teken staat van de aloude ridderorden van de hertogdommen. In de troonzaal overhandigt Carlos een aantal onderscheidingen.

Op zaterdag herhaalt een deel van het programma zich in Parma, waar ook weer een mis, ontvangst en uitreiking van onderscheidingen plaatsvindt, in de Steccata basiliek. In de avond is er een groot benefietgala in de Villa Castellina in Soragna.