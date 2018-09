Koningin Paola in ziekenhuis na beroerte

De Belgische koningin Paola heeft in Italië een herseninfarct gekregen. De 81-jarige was in Venetië en wordt woensdagmiddag teruggevlogen naar België. Dat meldt de Belgische publieke zender RTBF.

Het Koninklijk Paleis bevestigt in een persmededeling: “Ten gevolge van een gezondheidsprobleem zal Hare Majesteit Koningin Paola vandaag worden gerepatrieerd naar België om er medische onderzoeken te ondergaan.”

Paola trouwde in 1959 met de Belgische prins Albert en werd in 1993 koningin nadat haar echtgenoot koning Boudewijn opvolgde. Koning Albert werd in 2013 opgevolgd door hun oudste zoon Filip.