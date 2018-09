Prins Laurent is, zoals hij eerder deze zomer al aankondigde, in beroep gegaan tegen het korten van zijn uitkering. Het beroep is donderdag officieel ingediend, zegt zijn advocaat Laurent Arnauts tegen Belga.

De Belgische regering legde de maatregel op omdat Laurent ondanks eerdere waarschuwingen buitenlandse contacten had zonder daarvoor toestemming te vragen van de regering of het paleis. Hij vierde, nota bene in uniform, het feest mee dat de Chinese ambassade organiseerde om de 70e verjaardag van het Volksleger te vieren. Dat was voor premier Charles Michel reden om Laurent aan te pakken en het parlement ging daarmee akkoord.

Laurent ziet daardoor zijn inkomen dit jaar met 46.000 euro verminderen tot 262.000 euro.

De broer van de Belgische koning Filip verklaarde eerder dat hij niet anders kan. “Ik doe het voor mijzelf en voor mijn familie”, zei Laurent.