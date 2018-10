Koningin Margrethe heeft dinsdag gehoord wat de Deense regering het komende jaar van plan is. De Deense vorstin woonde in Kopenhagen met een aantal familieleden de opening van het nieuwe parlementaire jaar bij.

In Denemarken is het, anders dan in bijvoorbeeld Nederland, de premier die de plannen uiteenzet. Het staatshoofd is slechts toehoorder. Margrethe, het kroonprinselijk paar Frederik en Mary, jongste zoon Joachim en diens vrouw Marie en zus prinses Benedikte zochten dan ook weer de koninklijke loge op in paleis Christiansborg.

De Deense premier Lars Løkke Rasmussen kondigde onder meer veranderingen in de gezondheidszorg aan. Ook klimaatverandering is de komende jaren een speerpunt in Denemarken. Rasmussen maakte bekend dat in 2030 geen diesel- of benzineauto’s meer verkocht mogen worden in het land.

De traditie dat in elk geval de koning(in) en troonopvolger de opening van het parlementaire jaar bijwonen, bestaat in Denemarken sinds 1966.