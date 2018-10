De Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada hebben vrijdag emir Tamim van Qatar met open armen ontvangen in de Casa Rosada, het roze presidentieel paleis in Buenos Aires. Argentinië kan financiële injecties uit het olie- en gasland goed gebruiken, terwijl voor de emir sinds de vorig jaar plotseling afgekondigde boycot door zijn buurlanden alle internationale steun welkom is.

Volgens Argentijnse media hadden de president en de emir ook buiten de officiële agenda nog onderwerpen om over te praten. Beiden zijn namelijk fervente liefhebbers van voetbal. Argentinië hoopt het bij de volgende wereldcup, die in 2022 in Qatar moet worden gehouden, beter te doen dan afgelopen zomer bij het WK in Rusland. Wellicht dat Tamim, die in 2013 is aangetreden, nog wat tips had over het omgaan met de hitte in zijn woestijnstaat.

Argentinië wil graag dat Qatar zijn expertise en bankrekening gebruikt voor de ontwikkeling van het Vaca Muerta schaliegas- en olieveld in de provincie Neuquén in Patagonië. Potentieel is dat een rijk gebied, dat Argentinië de broodnodige extra inkomsten kan geven.