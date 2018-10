Met veel ceremonieel vertoon zijn koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen dinsdag officieel welkom geheten in Peking. Op de zesde dag van hun Chinese staatsbezoek werd het koningspaar op het Plein van de Hemelse Vrede ontvangen door president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan.

Haral en Xi inspecteerden samen de erewacht waarna op de trappen van de Grote Hal van het Volk de ontvangstplechtigheid plaatsvond. Ook vond een kranslegging plaats.

Xi Jinping had het Noorse koningspaar vorig jaar uitgenodigd voor een staatsbezoek toen hij zijn gelukswensen overbracht ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Harald. Vorige week deden Harald en Sonja al het westen van het land aan en zaterdag arriveerde het paar in Peking. Later staat ook nog een bezoek aan Shanghai op het programma.