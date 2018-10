Museum Prinsenhof in Delft opent vrijdag een grote tentoonstelling over Willem van Oranje, de vader des vaderlands. De tentoonstelling is tot begin maart te zien in het voormalige klooster.

Precies 450 jaar geleden begon de Tachtigjarige Oorlog. Een paar jaar later, in 1572, vluchtte Willem van Oranje naar het veilig ommuurde Delft om uit handen van de Spaanse overheerser te blijven. Vanuit Delft leidde hij de opstand en legde daarmee de basis voor het Nederland van vandaag.

Het museum pakt met deze expositie groots uit en brengt een belangrijke episode uit de Nederlandse geschiedenis tot leven. Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals zondagmiddagrondleidingen, familieworkshops en de theatervoorstelling De vergeten zoon van Willem van Oranje.