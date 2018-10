De Noorse prinses Ingrid Alexandra, na haar vader kroonprins Haakon tweede in de lijn van troonopvolging, heeft zondag met een aantal vriendinnetjes meegedaan aan de jaarlijkse nationale TV-actie ten bate van de kerkelijke stadsmissie, Kirkens Bymisjon.

Ingrid Alexandra (14) en haar vriendinnetjes hadden in Asker, waar het kroonprinselijk gezin woont, langs de weg een kraampje opgezet waar ze wafels bakten en verkochten. Een trotse kroonprinses Mette-Marit plaatste zondag op Instagram een serie foto’s van de geslaagde actie. Ook prins Sverre Magnus en kroonprins Haakon waren in de buurt om een helpende hand te bieden. In totaal werd 11.000 Noorse kroon opgehaald, ruim 1100 euro, zo liet Mette-Marit weten.

De stadsmissie is in 1855 opgericht en is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook problemen heeft, eten of een dak boven het hoofd nodig heeft. ‘Die buiten de verzorgingsstaat vallen en geen bed hebben, zonder werk zijn of van wie het gezinsleven is stuk gelopen’, aldus de organisatie die bestaat uit twaalf onafhankelijke stichtingen die werkzaam zijn in veertig Noorse gemeenten. ‘Onze visie is dat alle mensen in de stad respect, rechtvaardigheid en zorg ervaren’.