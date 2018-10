Lezen is voor de dyslectische prins Carl Philip een hele opgave, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn zoons voor te lezen voor ze gaan slapen. In een interview met de Britse krant Sunday Times verklapte Carl Philips vrouw Sofia dat de prins ’s avonds vaak aan de rand van de bedden van Alexander (2) en Gabriel (1) zit.

“Hij is degene in ons gezin die een verhaaltje voorleest voor het slapengaan. Had je dat ooit durven dromen toen je zestien jaar was?”, vroeg Sofia aan haar man. “Nee, nooit!”

Voor Sofia was het moeilijk om Carl Philip, een “geweldig, intelligent persoon”, te zien worstelen met teksten. De Zweedse prins zag lang op tegen spreken in het openbaar en hield zich vaak op de achtergrond. Sinds Carl Philip een paar jaar geleden wereldkundig maakte problemen te hebben met lezen, komt hij op voor dyslectici. “Ik hoop een inspiratiebron te zijn voor jongeren die worstelen met een laag zelfbeeld.”

Dat lukt de Zweedse prins aardig. “Ik krijg talloze opmerkingen en ouders en kinderen komen op me af om me te bedanken.”