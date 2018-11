Prinses Margareta, die sinds het overlijden van haar vader koning Mihai een jaar geleden aan het hoofd staat van het Roemeense koningshuis, is maandag voor een kort bezoek aangekomen in Kroatië. Bij de reis wordt ze vergezeld door haar man prins Radu.

Volgens een paleiswoordvoerder in Boekarest maakt het bezoek deel uit van de voorbereidingen van Roemenië op het voorzitterschap van de Europese Unie. In januari neemt Boekarest namelijk het stokje over van Oostenrijk. Het is voor het eerst dat Roemenië, dat in 2007 lid werd van de EU, het voorzitterschap gaat bekleden.

Het Roemeense koningshuis heeft geen formele macht maar wordt door de regering wel ingezet voor zachte diplomatie. Margareta’s vader koning Mihai werd eind jaren negentig op pad gestuurd om met name bij de Europese monarchieën het NAVO-lidmaatschap van zijn land te bepleiten.