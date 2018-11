Koningin Mathilde heeft donderdag een bezoek gebracht aan een tentoonstelling over de adellijke familie Arenberg in het M-Museum in Leuven. De expositie ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ toont tot 20 januari topwerken van de familie uit kunstcollecties over de hele wereld.

De tentoonstelling maakt deel uit van het festival Vijf eeuwen Arenberg. Dat is een initiatief van KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven. De expositie toont schilderijen, wandtapijten, prenten en andere kunstobjecten in het bezit van het geslacht Arenberg. De tentoonstelling werpt ook een blik op de riante levensstijl en de pracht en praal van de familie.

Het huis Arenberg is nog altijd een bekende adellijke familie in België. In de loop der eeuwen verwierf dit geslacht uit de Duitse Eifel overal eigendommen, vooral in de Zuidelijke Nederlanden.