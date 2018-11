15 november is het Koningsdag in België, voor het Belgische hof het moment om te trakteren op nieuwe foto’s van koning Filip en koningin Mathilde. Op Instagram deelde het hof twee foto’s van het koningspaar samen en twee individuele portretten. Voor wie vindt dat de foto van koning Filip bekend voorkomt: dat klopt! Zijn portret kregen we deze zomer al te zien, toen er nieuwe officiële foto’s van het koninklijk gezin werden gedeeld toen de koning vijf jaar op de troon zat.

> Als eerste nieuwe foto’s zien? Volg Vorsten op Instagram

