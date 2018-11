Het staatsbezoek van een Franse president aan België, het eerste in tientallen jaren, vindt plaats op “een cruciaal moment voor de toekomst van Europa”. Dat zei de Belgische koning Filip maandagavond bij het staatsbanket op het kasteel van Laken.

Filip noemde de Franse president Emmanuel Macron “staatshoofd van een groot land” en “een visionair die met de kracht van dialoog en verbinding aan zijn land en Europa een nieuw elan geeft”. Volgens de Belgische koning verkeert het “mooie project” Europa “in ademnood”. “Afgelopen week nog heeft u er terecht op gewezen dat onze gemeenschappelijke waarden hierbij op het spel staan.”

De koning zei ook dat de Belgen “kennen en houden van Frankrijk als een van de mooiste landen ter wereld, onze beide landen hebben met elkaar ontelbare vele en diepe banden gesmeed”. Filip beloofde dat de Belgen “zullen blijven ijveren voor de overwinning van het gezond verstand en de efficiëntie in de internationale instellingen, in de Veiligheidsraad en ook op het terrein, met name in Afrika, waar onze militairen geregeld samen opereren”.

Vurigste wensen

Voordat Filip iedereen aan tafel uitnodigde het glas te heffen op de Macrons sprak hij zijn “vurigste wensen voor het welslagen van uw opdracht” uit. Macron bracht ook een toost uit. Hij deed dat, in het Nederlands, en hief zijn glas “op een vruchtbare vriendschap tussen België en Frankrijk”.

De Franse president is ook dinsdag nog in België. Dan staat onder meer een bezoek aan de Brusselse gemeente Molenbeek op het programma. Het bezoek is opvallend, terroristen die verantwoordelijk waren voor de bloedige aanslagen in 2015 in Parijs kwamen onder meer uit Molenbeek.