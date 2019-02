De Belgische koning Albert tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie tegen het bevel van het Brusselse hof van beroep om een DNA-test te laten afnemen in de zaak van Delphine Boël. Dat melden zijn advocaten aan Belgische media. Boël beweert dat Albert haar biologische vader is.

In november vorig jaar besloot het hof van beroep in Brussel dat de voormalige koning van België DNA moet afstaan zodat voor eens en altijd duidelijk is of Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Albert had tot begin februari de tijd om de test te laten afnemen.

In oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Bol niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval Albert, de vader van koning Filip, toen om binnen de drie maanden een DNA-test te laten doen.