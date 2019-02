Paus Franciscus heeft zijn historische bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) afgesloten. Kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan zwaaide de kerkvorst uit op het vliegveld van Abu Dhabi, waar de leider van de rooms-katholieke kerk ook nog een afscheidscadeau meekreeg.

Op hetzelfde vliegveld heette Mohammed de paus ook al welkom. Dat gebeurde zondag toen Franciscus als eerste paus ooit voet zette in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was mede uitgenodigd door de kroonprins.

Op zijn laatste dag droeg Franciscus in een stadion een mis op, waar naar schatting 170.000 rooms-katholieken naartoe kwamen. In het Zayed Sports City Stadium in Abu Dhabi waren voor de massale kerkdienst een enorm kruis en een altaar geplaatst.