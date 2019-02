Koningin Mathilde van België brengt op 14 februari een bezoek aan de 50e editie van de boekenbeurs in Brussel. De Foire du Livre is in België het belangrijkste evenement rond Franstalige boeken.

Dit jaar is Vlaanderen eregast op het literaire evenement. Dat stelt Franstalige lezers in staat om Vlaamse auteurs te ontdekken. Mathilde brengt een bezoek aan het Vlaamse paviljoen, dat is omgedoopt tot Flirt Flamand. Mathilde gaat er in dialoog met scholieren van een Nederlandstalige en een Franstalige school over een samenwerkingsproject rond literatuur.

Mathilde bezoekt ook het zogeheten Palais des Imaginaires, een ruimte die volledig in het teken staat van stripverhalen en nieuwe technologieën. Mathilde bezoekt tot slot ook paviljoens op de Boekenbeurs die speciale aandacht besteden aan Belgische tekenaars, schrijvers en uitgeverijen uit het Franstalige deel van België.

De Boekenbeurs duurt tot 17 februari.