Het Noorse koningspaar heeft zaterdagmiddag het ontsteken van de olympische vlam in Lillehammer bijgewoond. Daarmee werd gevierd dat het 25 jaar geleden is dat de Olympische Spelen in Noorwegen werden gehouden.

Het werd een prettig weerzien voor koningin Sonja en koning Harald. De Noorse royals staan als bekend als sportliefhebbers. In 1994 lieten ze zich dan ook veel zien tijdens de Spelen. Koningin Sonja deed tijdens de Spelen ook mee aan een speciale skitocht. Zaterdag ontmoette ze de andere deelneemsters van de zogeheten Kjerringsleppet van 25 jaar geleden.

In het park waar de olympische vlam werd aangestoken waren tal van activiteiten voor kinderen georganiseerd. Harald en Sonja vermaakten zich opperbest en hadden zelfs een ontmoeting met de mascottes van 1994 Kristin en Håkon. De vlam werd uiteindelijk ontstoken door freestyleskiester en gouden medaillewinnares Stine Lise Hattestad.

In de avond was er nog een fakkelparade in het park en traden Noorse artiesten op.