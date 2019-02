De Zweedse prinses Estelle viert zaterdag haar zevende verjaardag. Om die reden heeft het Zweedse hof traditiegetrouw nieuwe foto’s van de jarige oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel gedeeld.

Op de twee nieuwe kiekjes, die een paar weken geleden buiten genomen zijn bij slot Rosendal, staat Estelle breedlachend samen met pony Viktor in de sneeuw. Op een van de twee foto’s is ook haar broertje Oscar te zien. De prinses is vastgelegd door Linda Broström.

Estelle werd op 23 februari 2012 geboren in een ziekenhuis in Solna. De officiële titel van Estelle is hertogin van Östergötland of Oost-Götaland, een gebied ten zuiden van Stockholm.