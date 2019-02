Koningin Mathilde van België heeft woensdag een basisschool in Mechelen bezocht. Ze deed dat in het kader van de Belgische Week tegen Pesten, een thema dat de vorstin aan het hart gaat.

Op de Sint-Jozef Coloma-school loopt al enkele jaren een project tegen pesten. Mathilde kwam onder meer in de klas bij leerlingen van het tweede leerjaar, waar ze deelnam aan enkele spelletjes. Zo werd er geleerd dat verschillend zijn niet erg is en dat dit niet hoeft te betekenen dat de kinderen daarom geen vrienden kunnen zijn.

De Belgische koningin schoof ook aan bij een rondetafelgesprek waarbij ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Mechelse burgemeester Bart Somers aanwezig waren.

Het slot had een vrolijke noot, want Mathilde werd buiten op de speelplaats luidkeels toegezongen en uitgezwaaid. De leerlingen zongen een lied over pesten en de koningin kon volgens Belga al na enkele minuten meezingen.