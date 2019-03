De koninklijke serres van Laken zijn dit jaar open van vrijdag 19 april tot en met vrijdag 10 mei. Dit kondigt het Koninklijk Paleis in Brussel aan. De opening omvat de serres, met zicht op een deel van het park, en het atelier van in de 1965 overleden koningin Elisabeth.

De serres werden in de 19e eeuw gebouwd op initiatief van koning Leopold II en herbergen een belangrijke collectie van exotische planten en bloemen. Het is een gewoonte dat de koninklijke serres jaarlijks drie weken zijn opengesteld. Vorig jaar namen ruim 113.000 mensen een kijkje in de tuinkamers.

Behalve de eigenlijke serres kan het publiek ook het atelier van koningin Elisabeth bezoeken. Het parcours brengt de bezoeker soms buiten de serres en geeft het bezoek de mogelijkheid om van nabij een deel van het park te zien.

De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro. De openingsuren en -dagen variëren, maar meestal zijn de serres open van 9.30 uur tot 15.30 uur. Twaalf keer openen de serres ook ’s avonds hun deuren.