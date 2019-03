Met een ontmoeting met Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft koning Abdullah zijn werkbezoek aan Washington DC afgesloten. De Jordaanse vorst is inmiddels weer thuis, zo meldde het Jordaanse hof donderdag.

De koning heeft de afgelopen dagen een rondje gemaakt langs de voor zijn land belangrijkste beleidsmakers in de Amerikaanse hoofdstad. Op de agenda stonden onder meer ontmoetingen met vicepresident Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, president Donald Trump’s schoonzoon en adviseur Jared Kushner en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Ook praatte Abdullah met verschillende commissies van het Amerikaanse Congres, zowel in de Senaat als in het Huis. In het gesprek met Pelosi werd nog eens het belang van de strategische samenwerking tussen Jordanië en de VS bevestigd, aldus het Jordaanse hof. Jordanië is op vele terreinen afhankelijk van Amerikaanse militaire en economische steun.

Tijdens de afwezigheid van koning Abdullah trad zijn oudste zoon kroonprins Hoessein op als regent.