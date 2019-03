Koningin Margrethe en kroonprins Frederik van Denemarken hebben woensdag hun staatsbezoek aan Argentinië afgesloten met een uitstapje naar Tandil, een plaats op 360 kilometer afstand van Buenos Aires. Reden voor de excursie was dat zich hier in 1844 de Deen Hans Fugl vestigde, de eerste van vele Deense immigranten in Argentinië.

Fugl werd zelfs burgemeester van Tandil, waar hij onder meer de eerste school en de eerste bakkerij begon. In het stadscentrum staat tegenwoordig een standbeeld van de tot Juan Fugl omgedoopte pionier. Volgens schattingen hebben zich tussen 1857 en 1930 zo’n 18.000 Denen in Argentinië gevestigd. Dat gebeurde in Tandil, dat ook bij veel Nederlanders in trek was, maar ook in andere plaatsen zoals Necochea en Tres Arroyos,

Koningin Margrethe onderhield zich in Tandil uitvoerig met nakomelingen van de immigranten, van wie een deel hun Deense identiteit gedeeltelijk heeft behouden. Een dag eerder bezocht de koningin in Buenos Aires ook een aan de lutherse kerk verbonden bejaardenhuis voor Deense Argentijnen.

Kroonprins Frederik sloot zich halverwege de ochtend bij zijn moeder aan. Hij ging eerst naar Bahia Blanca en toonde daar geen hoogtevrees te hebben. Bij een bezoek aan het met Deense hulp opgezet windmolenpark Pepe II ging Frederik helemaal naar boven op een windturbine om vanaf 117 meter hoog naar het project te kijken.