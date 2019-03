Kroonprinses Victoria van Zweden en haar man prins Daniel gaan dit voorjaar op reis naar Vietnam. Van 6 tot 8 mei brengen ze een bezoek aan het Aziatische land, zo heeft het Zweedse hof donderdag bekendgemaakt.

De reis begint in Hanoi en eindigt in Ho Chi Minhstad. Het bezoek staat in het teken van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Vietnam. Ook het bedrijfsleven komt aan bod, tijdens een speciale Zweeds-Vietnamese zakentop.