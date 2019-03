Onderhandelingen over een nieuwe regering moeten wachten tot na de kroning van koning Vajiralongkorn. Dat vindt de juntagezinde partij Palang Prachart die bij de Thaise parlementsverkiezingen van afgelopen zondag volgens de eerste indicaties een goed resultaat boekte. De partij liet vrijdag echter weten geen haast te hebben. “We wachten af. Onze eerste prioriteit is een goed verloop van de kroningsplechtigheden”, aldus partijsecretaris Sonthirat Sontijirawong.

Om diezelfde reden wordt de officiële uitslag van de stembusgang ook pas op 9 mei bekendgemaakt, enkele dagen na de kroning op 4 mei en de daarop volgende festiviteiten. Over de uitslag bestaat veel verwarring omdat de eerste vrije verkiezingen sinds de militaire staatsgreep in mei 2014 chaotisch zijn verlopen. Palang Prachart is ook niet de enige die winst claimt. Verschillende oppositiepartijen doen dat ook.

De koning had de bevolking aan de vooravond van de verkiezingen opgeroepen alleen voor ‘goede mensen’ te stemmen. Dat werd uitgelegd als een advies om op de door de militairen gesteunde Palang Prachat te stemmen. De kroningsplechtigheden beginnen 6 april met het overal in Thailand opscheppen van heilig water voor de ceremonie in mei.