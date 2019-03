De Thaise koning Vajiralongkorn heeft oud-premier Thaksin Shinawatra zijn koninklijke onderscheidingen ontnomen. Dat is zaterdag bekendgemaakt in de Royal Gazette. De strafmaatregel is ook een tik op de vingers van de oudste zus van de koning, Ubolratana.

Die stelde zich vorige maand verrassend kandidaat als premier voor de Thai Rhaksa Chart partij. Die groepering, die daarna prompt werd verboden, vertegenwoordigt het gedachtegoed en de belangen van de in 2006 via een militaire staatsgreep afgezette Thaksin. De koning verbood in februari ook meteen de kandidatuur van zijn zus.

De timing van het besluit van de koning is opmerkelijk. Thaksin is immers al lang geleden aan de kant gezet en woont sinds 2008 na een veroordeling voor corruptie in het buitenland, waar hij vorige week nog Ubolratana ontving op het huwelijksfeest voor zijn dochter.

Waarschuwing

De veroordeling en de vlucht naar het buitenland worden nu ook als redenen aangehaald voor het afnemen van de onderscheidingen. Het gaat daarbij om een hele trits, van het Commandeurschap van de Meest Illustere Orde van Chula Chom Klao tot verschillende rangen in de Orde van de Witte Olifant en van de Orde van de Kroon van Thailand, maar ook een lintje van de Scouts.

Buitenlandse waarnemers zien er echter ook een waarschuwingssignaal in van de koning. Een andere met Thaksin symphatiserende partij, Pheu Thai, behaalde bij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag een flink aantal zetels. De koning zou met het verder zwartmaken van Thaksin willen voorkomen dat deze partij in de nieuwe regering komt.