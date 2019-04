Máxima benadrukt in VS belang goed identiteitsbewijs

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag (lokale tijd) in het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington een korte toespraak gehouden. Zij deed dat op een bijeenkomst over de noodzaak te zorgen dat de miljard wereldburgers die geen identiteitsbewijs hebben, zo snel mogelijk een deugdelijk ID krijgen. Zonder een identiteitsbewijs blijven vele deuren gesloten, waaronder veel basisvoorzieningen als gezondheidszorg, financiële diensten en onderwijs.

De koningin voerde het woord vanuit haar functie als VN-pleitbezorger voor het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Ze stelde dat ze haar werk niet kan uitvoeren als het probleem van het ontbreken van identiteitsbewijzen niet wordt opgelost. In deze tijd gaat het dan in de eerste plaats om digitale ID’s. Die hebben tal van voordelen maar brengen ook het gevaar van privacy en misbruik van data met zich mee. Daar waarschuwde Máxima nadrukkelijk voor.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het IMF in Washington. Wereldbank CEO Kristalina Georgieva, die na de koningin het woord nam, somde op op hoeveel manieren zij kon aantonen wie ze was. Het waren er heel veel: van geboortebewijs tot een pasje van de Wereldbank. “Ik maak me zorgen dat ik ze kan verliezen maar een miljard mensen kunnen niet eens aantonen dat ze bestaan en dat zijn nog meer vrouwen dan mannen. De Wereldbank zet daarom veel geld in om daar een einde aan te maken”, aldus Georgieva.

Ontheemden

Daarbij wordt ingezet op digitale identiteit, waarbij met name Afrika wordt aangepakt, omdat daar de achterstand het grootst is en de meeste mensen geen fatsoenlijk identiteitsbewijs hebben. De Somalische premier Hassan Ali Khayre vertelde dat zijn land er hard aan werkt, want is het is de sleutel tot vrede, vooruitgang en ontwikkeling. “Als iedereen een identiteitsbewijs heeft, kunnen we soldaten digitaal betalen, weten we wie er in ons land wonen, kan iedereen deelnemen aan verkiezingen en toegang krijgen tot onderwijs, gezondheidszorg en financiële diensten”, aldus de premier. Hij noemde precies de punten op waarop koningin Máxima al enige tijd hamert.

Filippo Grandi, de hoge commissaris voor vluchtelingen, benadrukte de noodzaak van een geldig ID voor vluchtelingen en ontheemden. Voor hen is een identiteitsbewijs een voorwaarde om de draad van het leven weer op te pakken, maar bijvoorbeeld de uit Myanmar gevluchte Rohingya hebben van dat land nooit een ID gekregen. “Het pasje van het vluchtelingenkamp was het eerste identiteitsbewijs dat ze bezaten”, aldus Grandi. Hij noemde in zijn betoog de koningin die bij haar werkbezoek aan Jordanië eerder dit jaar dit dilemma voor vluchtelingen van nabij had leren kennen.