De felicitaties voor de jarige koning Filip stromen binnen. De Belgische koning viert maandag zijn 59e verjaardag. “Bedankt voor u verjaardagswensen”, schrijft Filip op sociale media. Dat doet hij niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits en Engels.

Anders dan in Nederland is de verjaardag van de koning geen nationale feestdag. In België wordt Koningsdag jaarlijks op 15 november gevierd, omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I.

Koning Filip heeft maandag geen officiële verplichtingen en koningin Mathilde evenmin. In het Belgische koninklijk gezin wordt dinsdag alweer een verjaardag gevierd, Filip en Mathildes jongste dochter Eléonore wordt dan 11 jaar.