Koning Filip van België kreeg maandag op zijn 59e verjaardag een bijzonder verjaardagscadeau van een bijzondere gast. Cabaretier Philippe Geubels, die op dezelfde dag jarig is, kwam langs op het Koninklijk Paleis in Brussel.

Op de website Een van de Vlaamse omroep VRT staat een video van het bezoek. “Het is een speciale dag vandaag, want ik word 38”, zegt de cabaretier op weg naar het paleis, waar hij de koning vereerde met een ‘verrassingsbezoekje’. De Belgische koning is fan van Taboe, het programma dat Geubels maakt voor de Vlaamse omroep VRT. De koning was daarom benieuwd om de grappenmaker te ontmoeten.

Geubels kwam niet met lege handen naar het paleis. Filip kan voortaan koffiedrinken uit een mok met daarop het hoofd van Geubels afgebeeld, compleet met een kroontje. Er kwam ook nog een kaartje uit de tas. “Dit is de eerste keer dat ik een kaartje aan iemand geef die zelf op de postzegel staat”, grapte Philippe, die ook nog een kaart met hysterische verjaardagsmuziek aan de vorst overhandigde. “Wow. ik ga het tonen aan mijn kinderen”, reageerde de koning, die opbiechtte nog nooit zo’n verjaardagskaart te hebben gezien.

Tijdens het bezoek smulden beide jarigen van een geflambeerd taartje. “Ik hoop dat u het lekker vindt, want ik heb de taart zelf uitgekozen”, zei de koning nadat hij is toegezongen door de cabaretier en beide jarigen elk een kaarsje uitbliezen.

Filip en Philippe spraken elkaar over de taakverdeling tussen de koning en koningin, maar ook over de voordelen van rijden met een privéchauffeur. Wat Filip gaat doen op zijn verjaardag is niet bekend. “Ik zal zien wat mijn echtgenote en kinderen georganiseerd hebben. Maar het zal eenvoudig zijn”, zei de Belgische vorst, die liever niet al te veel wil nadenken over zijn leeftijd.