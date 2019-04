Het boeddhistische koninkrijk Bhutan heeft een bijzondere relatie met het in meerderheid eveneens boeddhistische Sri Lanka. Dat was de reden voor koning Jigme Khesar Wangchuk en zijn vrouw Jetsun Pema om namens het volk van zijn land duizend boterlampen aan te steken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bomaanslagen in Sri Lanka zondag. Ook de premier en leden van de regering namen deel aan de plechtigheid.

Voor de boterlampen werd vroeger gebruik gemaakt van melk van de yak, maar tegenwoordig is plantaardige olie gebruikelijker. De plechtigheid vond plaats in de Grote Kuenrey oftewel boeddhistische tempel van het paleis- annex kloostercomplex Taschichho-dzong in de hoofdstad Thimphu. In de prachtig versierde ruimte staat een enorm beeld van Boeddha, waarvoor dagelijks gebeden worden uitgesproken.

Behalve in Thimphu zijn in opdracht van de koning ook in andere belangrijke kloostercomplexen gebedsdiensten gehouden. In een toelichting liet de koning op sociale media weten dat Bhutan en Sri Lanka een spiritueel erfgoed delen, en dat er ook veel uitwisselingen tussen beide landen plaatsvinden. Onder meer voor artsenstudies.