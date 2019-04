Het Japanse keizerspaar heeft donderdag in Tokio een condoleancebezoek gebracht aan de ambassade van Luxemburg. Ze kwamen daar om hun deelneming te betuigen met het overlijden van groothertog Jean. Die is dinsdag op 98-jarige leeftijd overleden.

In de ambassade maakten keizer Akihito en keizerin Michiko als teken van respect een diepe buiging voor een op een tafel opgestelde foto van de overleden groothertog. Ook plaatsten ze bloemen voor de foto en tekenden ze het condoleanceregister.

Het Keizerlijk Hofagentschap moet zich ondertussen buigen over de vraag wie van de keizerlijke familie op 4 mei in Luxemburg de uitvaart van Jean kan bijwonen. Het probleem is dat diezelfde dag de drie dagen eerder nieuw aangetreden keizer Naruhito met zijn familie een aantal malen op het paleisbalkon moet verschijnen.

Dat is zijn eerste publieke optreden na de troonswisseling op 1 mei. De nieuwe kroonprins Akishino, de broer van de nieuwe keizer, wordt ook geacht te verschijnen met zijn vrouw en dochters. Maar dat betekent dat er verder in de familie moet worden gezocht naar een geschikte afgevaardigde.