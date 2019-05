Prins Harry en Meghan hebben al hun familieleden op Instagram ontvolgd. De aanstaande ouders doen dit niet vanwege een vete, maar in het kader van de Mental Health Awareness Month.

Om aandacht te vragen voor mentale gezondheid, volgen zij deze maand alleen organisaties die zich inzetten voor geestelijke gesteldheid. “Iedere maand zullen we hetzelfde concept hanteren en alleen accounts volgen met een bepaald doel of in een bepaald thema”, schrijven ze op Instagram. Het koppel hoopt zo meer aandacht voor deze goede doelen te genereren.

Prins Harry zet zich al langer met passie in om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. De prins is zelf onder behandeling geweest bij een psychiater. Hij was depressief na de dood van zijn moeder en verkeerde op het randje van een zenuwinzinking.