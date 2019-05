Thailand heeft drie dagen uitgetrokken voor de kroning van koning Vajiralongkorn. Maar dat betekent niet dat er drie dagen lang de hele dag plechtigheden zijn. Maandag bijvoorbeeld gebeurt er maar weinig.

Het zwaartepunt ligt op zaterdag, de dag van de eigenlijke kroning in het Grand Palace in Bangkok. Eerst is er een rituele wassing van de nieuwe koning met heilig water dat vorige maand in alle provincies van Thailand is opgehaald en gewijd. Dan ontvangt de koning in de Baisal Daksin troonzaal van de brahmaanse opperpriester de plaquette met zijn officiële naam, zijn horoscoop, het staatszegel en de overige regalia.

De koning, gezeten op een hoge troon, zet vervolgens zelf de ‘grote kroon van de overwinning’ – Phra Maha Phichai Mongkut – op zijn hoofd. Dit 66 centimeter hoge kunststuk weegt maar liefst 7,3 kilo en is al gebruikt bij de kroning van de eerste vorst uit de Chakri-dynastie, Rama I. Daarna vaardigt hij zijn eerste besluit uit.

Beschermheer van het boeddhisme

In de middag zijn nog enkele ceremonies, waaronder het officieel in bezit nemen van het paleis en een ontvangst voor leden van de familie. Ook bezoekt de koning de Tempel van de Samaragden Boeddha om zich tot koninklijk beschermheer van het boeddhisme uit te roepen.

Zondagmorgen is er om negen uur een plechtigheid waarin de leden van de koninklijke familie hun nieuwe titels krijgen. Wellicht dat dan ook jongste zoon prins Dipangkorn (14) wordt uitgeroepen tot kroonprins. Aan het einde van de middag is dan de veel besproken ontmoeting met de bevolking in de vorm van de ‘Liap Phranakhon’ oftewel de koninklijke processie door Rattanakosin, het oude, oorspronkelijk op een eiland gelegen deel van Bangkok waar het Grand Palace is gelegen. Daarvoor is zes uur uitgetrokken.

Maandag – dit jaar vanwege de kroning een vrije dag voor de Thai – staan maar twee activiteiten in de koninklijke agenda, beide aan het einde van de middag. De koning verschijnt eerst kort op het balkon van een van de gebouwen in het Grand Palace-complex om de bevolking te groeten en daarna is er een receptie in de Chakri Maha Prasad-troonzaal voor buitenlandse diplomaten.