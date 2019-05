Koning Vajiralongkorn (66) van Thailand, die zichzelf zaterdag kroont, is de tiende koning uit de Chakri-dynastie. Hij wordt daarom ook wel aangeduid als Rama X. Het gebruik om alle monarchen ‘Rama’ te noemen, is begin vorige eeuw ontstaan. Toen bedacht een van de vorsten dat dit voor buitenlanders handiger zou zijn omdat de vaak lange Thaise koninklijke namen moeilijk te onthouden waren.

Koning Bhumibol Adulyadej bijvoorbeeld, de vader van de nieuwe koning, heette volgens de gouden plaquette waarop voor de kroning zijn naam was gegraveerd voluit ‘Phra Bat Somdetch Phra Paramindra Maha Bhumibol Adulyadej Mahitala Dhibesra Rama Dhibodi Chakri Naribodindra Sayamindra Dhiraj Borommanathathbobitra’.

In het kort echter is hij Rama IX. Zijn zoon krijgt zaterdag ook zijn gouden plaquette, waaraan vorige maand hard is gewerkt, met de volledige naam. Het door veel overheidsinstanties gehanteerde Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun is overigens ook al aardig lang.