De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel konden maandag op een warm welkom rekenen tijdens hun driedaagse bezoek aan Vietnam. Het koppel, dat maandag arriveerde in Hanoi, mocht op verschillende locaties bloemen in ontvangst nemen.

Victoria en Daniel werden officieel welkom geheten door vice-president Dang Thi Ngoc Thinh. Ook stond er een lunch met verschillende Vietnamese vrouwen en een bezoek aan een schuilruimte in een hotel op het programma.

Ook op dinsdag en woensdag hebben de twee een volle agenda. De tweede dag in Hanoi staat in het teken van een Zweeds-Vietnamese zakentop, die Victoria opent met een toespraak. Vervolgens reizen ze naar het Lotte Hotel, waar ze vanaf de bovenste verdieping van de wolkenkrabber het uitzicht op de Vietnamese hoofdstad en de Rode Rivier bewonderen. Het bezoek wordt woensdag afgesloten in Ho Chi Mihn-stad. Daar maken de Zweden een boottocht over de Saigon-rivier. Na een ontmoeting met jonge ondernemers is het tijd voor een afsluitend diner.