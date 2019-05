Keizerin Masako is haar schoonmoeder keizerin-emerita Michiko opgevolgd als erevoorzitter van het Japanse Rode Kruis. Tot de troonswisseling was Masako ere-vicevoorzitter van de hulporganisatie.

De verwachting is dat de keizerin, die vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar een bijeenkomst van het Rode Kruis bijwoonde, op 22 mei aanwezig bij de jaarvergadering in Tokio.

Dan worden ook onderscheidingen uitgereikt aan vrijwilligers en groepen die voor het Rode Kruis bijzonder werk hebben gedaan. Het is gebruikelijk dat de keizerin die prijzen overhandigt. Aansluitend is er de uitreiking van Florence Nightingale-insignes aan verplegers en verpleegsters die zich hebben onderscheiden. Ook die taak is voor de nieuwe keizerin.