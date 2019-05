Kroonprinses Mary van Denemarken heeft woensdag een bezoek gebracht aan een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Daar liet de vrouw van kroonprins Frederik zich van haar creatieve kant zien.

Mary ging in het ziekenhuis onder meer langs de kinderafdeling, waar ze graag aanschoof om de zieke kinderen wat bij te staan tijdens het knutselen. Ze hielp hen met het versieren van hun fantasieboom, aldus het Deense hof. Mary ging onder meer aan de slag met lijm en plakplaatjes. Ook sprak ze met de ouders van de patiënten.

Op hetzelfde moment was Frederik met heel andere zaken bezig. Zo had hij een afspraak in de Lotte World Tower, het hoogste gebouw van Zuid-Korea en het op vier na hoogste gebouw ter wereld. In de wolkenkrabber opende de prins een seminar voor Deense bedrijven.

Frederik en Mary zijn bezig aan hun derde en laatste dag van hun bezoek aan Zuid-Korea. Het doel van het koninklijke bezoek is de samenwerking tussen Deense en Zuid-Koreaanse bedrijven te bevorderen. De burgemeester van Seoul riep het paar dinsdag, op de tweede dag van hun bezoek, uit tot ereburgers van de Zuid-Koreaanse hoofdstad.