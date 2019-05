De Belgische koning Albert gaat waarschijnlijk zijn DNA afstaan om nu eindelijk te laten vaststellen of Delphine Boël zijn dochter is. Dat zegt een van de advocaten van Albert.

“Zijne majesteit de koning accepteert de bloedtest”, kopte de New York Times dinsdag. De Amerikaanse krant publiceerde een interview met advocaat Guy Hiernaux. Maar die zegt dat zijn woorden zijn verdraaid en wil nu duidelijkheid geven.

“Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij akkoord zou gaan om zich te onderwerpen aan een DNA-test, voor zover hij heeft verkregen dat de resultaten geheim zullen blijven totdat het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken”, aldus Hiernaux. “Er is geen reden dat hij zou weigeren. Maar momenteel weet ik nog niet wat hij beslist heeft.”

Pijnlijk

De raadsman zegt dat de hele situatie zeer pijnlijk is voor koning Albert en dat hij er “enorm onder lijdt”. “Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat, hem. En zijn gezondheid is verre van goed”, laat Hiernaux hierover los.

Vorige week besloot het hof van cassatie dat Albert zijn DNA moet afstaan op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag. Tot nu toe weigerde de koning steeds om mee te werken. Ook al toonde Delphine Boël vorig jaar oktober aan dat Jacques Boël, de echtgenoot van haar moeder barones Sybille Selys Longschamps, niet haar vader is. Toen werd al bepaald dat Albert een DNA-staal moest afstaan. Zijn advocaten gingen in beroep en vonden dat hangende het appel er niets hoefde te gebeuren. Dat werd bestreden door de advocaten van Boël en het hof van cassatie gaf hun vorige week daarin gelijk.