Drie organisaties hebben donderdagmiddag uit handen van koningin Máxima een Appeltje van Oranje gekregen. Stichting Met je hart werd bekroond met het Grote Appeltje.

De stichting zet zich in om de eenzaamheid te verzachten onder ouderen. Dit doen ze met terugkerende activiteiten waarbij ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier maken zij een groot verschil voor veel eenzame ouderen in Nederland. Daarom verdiende Met je hart het Grote Appeltje, de prijs voor het initiatief dat het meest opvalt in aanpak en bereik.

Verder kregen ook Stichting ElanArt en Taal Doet Meer een Appeltje van Oranje. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix waren ook aanwezig bij de uitreiking van de Oranje Fonds-prijzen. Deze worden elk jaar uitgereikt door Máxima, behalve in lustrumjaren. Dan neemt Willem-Alexander die taak op zich. Dit jaar was de zeventiende editie.