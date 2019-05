Koning Vajiralongkorn van Thailand krijgt de kans ook zijn eigen stempel te drukken op de koninklijke adviesraad, nu zondag de voorzitter daarvan, generaal Prem Tinsulanonda, is overleden. Prem (98) gold als vertrouwensman en belangrijkste raadsman van de in 2016 overleden koning Bhumibol.

Bij de kroningsplechtigheden eerder deze maand, die mede door Prem waren voorbereid, had de generaal en oud-premier nog een rol bij de zalving van Vajiralongkorn. Ook bij het huwelijk van de koning drie dagen eerder met Suthida Tidjai was hij degene die de ceremonie in goede banen leidde.

Prem was van 1980 tot 1988 premier van Thailand. Hij effende toen de weg naar een meer democratische bestuur alvorens lid te worden van de Privy Council, waar hij zich op afstand ook met de politiek en het leger bleef bemoeien. Zo vertelde hij soldaten in 2006 dat het leger het land moest verdedigen en niet de regering.

Dat werd gezien als een aanval op de toenmalige premier Thaksin Shinawatra, die twee maanden na de uitspraak door een militaire staatsgreep werd afgezet. Prem sprak de afgelopen jaren regelmatig zijn steun uit voor generaal Prayut Chan-o-cha, die in 2014 via eveneens via een staatsgreep aan de macht kwam. Hij zette toen Thaksin’s zus Yingluck Shinawatra af.