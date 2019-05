De Japanse keizer Naruhito en de Amerikaanse president Donald Trump troffen elkaar maandag in het keizerlijk paleis in Tokio. Voor de gelegenheid gaven ze elkaar enkele cadeautjes, melden lokale media.

Trump kreeg Japans aardewerk en een porseleinen kommetje. De president had voor de keizer een kleine viool in een handgemaakte koffer meegenomen. Zijn vrouw Melania werd verblijd met een versierd kistje. Zij had op haar beurt een pennendoos van het Witte Huis voor keizerin Masako.

Het was voor Naruhito het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd sinds zijn aantreden op 1 mei. Trump is in totaal vier dagen in Japan.