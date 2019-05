De Jordaanse koningin Rania organiseerde zondag een iftar, de maaltijd die na zonsondergang tijdens de ramadan wordt gegeten, voor lokale jongeren. Jonge dames en heren uit verschillende vakgebieden schoven aan voor het buffet dat werd gehouden in het Basman-paleis in Amman, is te zien op een filmpje dat ze deelt op social media.

Rania wilde de jongeren, werkzaam in onder meer de media, het onderwijs en liefdadigheid, met de iftar bedanken voor hun inzet. Volgens de koningin komt elke nieuwe generatie een stapje verder en wordt er steeds meer bereikt op vlakken als leiderschap en ambitie.

De Jordaanse sprak daarnaast lof uit voor de aanwezigen die in de media werken. Rania zei onder meer dat door hun goede voorbeeld steeds meer mensen de journalistiek in gaan.