Koningin Sirikit, de koningin-moeder van Thailand, is dinsdag ontslagen uit het Chulalongkorn-ziekenhuis in Bangkok. Dat heeft het bureau van het Koninklijk Huis laten weten in een verklaring. Sirikit was vorige maand opgenomen met onder meer een blaasontsteking.

De 86-jarige weduwe van koning Bhumibol en moeder van de huidige koning Vajiralongkorn is overgebracht naar de koninklijke villa Chitralada, waar ze verder zal worden verzorgd. Sirikit is sinds ze in 2012 werd getroffen door een beroerte vrijwel geheel uit het zicht verdwenen. Slechts sporadisch worden er nog foto’s van haar verspreid, waarop ze in vergelijking met vroegere jaren nauwelijks herkenbaar is.

Koningin Sirikit was afwezig bij de crematie van koning Bhumibol in 2017 en bij de uitgebreide kroningsplechtigheden van de nieuwe koning eerder deze maand. Ze kreeg van koning Vajiralongkorn, die vlak voor zijn kroning verrassend een nieuw huwelijk aanging, de nieuwe titel van ‘koningin-moeder’. Haar verjaardag op 12 augustus bleef ondanks de komst van een nieuwe koningin toch een nationale feestdag en tevens moederdag.

Sirikits nichtje prinses Soamsawali, de eerste van de inmiddels vier echtgenotes van koning Vajiralongkorn, is zaterdag opnieuw in het Chulalongkorn-ziekenhuis opgenomen na een tweede beroerte. Nadere mededelingen over haar toestand zijn niet gedaan.