Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen maandag 17 juni een bezoek aan Windsor in Engeland. Daar wordt Willem-Alexander door koningin Elizabeth geïnstalleerd als ‘Supernumerary Knight of the Garter’.

De ‘Most Noble Order of the Garter’ kent naast koningin Elizabeth, die aan het hoofd staat, en prins Charles, slechts 24 leden. Buitenlandse vorsten tellen niet mee bij dat aantal: zij gelden als ‘supernumerary’ – boventallig. Ook koning Felipe van Spanje wordt tijdens de ceremonie op 17 juni geïnstalleerd als ‘Supernumerary Knight of the Garter’.

De koning werd tijdens het staatsbezoek van het koningspaar in oktober 2018 al benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Hij was de dertiende Oranje die sinds 1612 deze hoogste Britse onderscheiding ontving. Stadhouder prins Maurits was de eerste, koningin Beatrix in 1989 de voorlaatste.