De Belgische koning Filip heeft de twee politici die moeten verkennen welke federale regering er kan worden gevormd wederom meer tijd gegeven. De liberale vicepremier Didier Reynders en de sociaaldemocratische minister van staat Johan Vande Lanotte hebben tot maandag 1 juli gekregen.

Reynders en Vande Lanotte, die op 30 mei door de koning het veld in werden gestuurd, zochten Filip maandagmiddag opnieuw op. Nadien maakte het paleis bekend dat het verzoek van het duo om de opdracht te verlengen is gehonoreerd. “Zij zullen er verder voor ijveren om de spoedige vorming van een federale regering mogelijk te maken”, aldus het paleis.

Het vormen van een federale regering is in België een hele klus, aangezien in Vlaanderen vooral rechts werd gestemd en in Wallonië en Brussel linkse partijen het goed deden. België is wereldrecordhouder formeren: het duurde na de verkiezingen in 2010 namelijk 541 dagen voordat er een regering was.