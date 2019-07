De ontvangsthal van het koninklijke paleis Gyeongbokgung in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is na jaren van restauratie weer opengesteld voor het publiek. De herstelwerkzaamheden aan de zogeheten Heungbokjeon duurden maar liefst vier jaar.

De gebouwtjes en paviljoens die samen de Heungbokjeon vormen, werden gebouwd in 1867. Toen onderging het koninklijke paleis namelijk een opknapbeurt. Dit historische erfgoed in het centrum van Seoul werd in 1394 in opdracht van koning Taejo van Joseon gebouwd en is door de eeuwen heen ook meerdere keren zwaar beschadigd geraakt en weer gerenoveerd.

De Heungbokjeon werd in eerste instantie gebruikt als woonvertrekken voor de concubines van de koning. Later gebruikte Gojong (1863-1907), de 26e koning van de Joseon-dynastie, de gebouwen als ontvangsthal voor buitenlandse gasten. De gebouwen werden in 1917 tijdens de Japanse koloniale tijd grotendeels gesloopt.

De gebouwtjes en paviljoens worden volgend jaar officieel geopend als de laatste decoraties zijn toegevoegd en alles is geverfd.