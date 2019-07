Koningin Máxima reist al tien jaar de wereld rond om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Ze is deze week naar New York gereisd om het tienjarig bestaan van haar VN-taak te bespreken met António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In New York bezocht Máxima ook het UNSGSA-kantoor dat haar inhoudelijk ondersteunt bij haar VN-werkzaamheden.

Máxima werd in 2009 benoemd tot speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen – ook voor de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven – toegankelijk te maken. In veel landen is het voor mensen of kleine ondernemingen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten.

Wereldwijd bepleit Máxima dat toegang tot financiële dienstverlening van cruciaal belang is voor het creëren en versnellen van een duurzame economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en zelfontplooiing van mensen. Máxima was in mei in Ethiopië en vorige week een paar dagen in Bangladesh. Ze ontmoette in Bangladesh ondernemers die ze ook in 2015 had ontmoet om te kijken hoe hun bedrijven ervoor staan. Het was haar eerste VN-reis na de ophef die vorige maand ontstond over haar ontmoeting in de marge van de G20 in Osaka met de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Koningin Máxima wilde in Bangladesh niet zeggen hoe ze de commotie had ervaren, maar benadrukte wel het belang van de onderwerpen die zij tijdens de G20 heeft besproken, namelijk de economische ‘empowerment’ van vrouwen en toegang tot financiële diensten.

In onder meer de Tweede Kamer kwam er kritiek op de ontmoeting omdat de kroonprins betrokken zou zijn geweest bij de brute moord vorig jaar oktober op de journalist Jamal Khashoggi. Dat onderwerp kwam in het gesprek met hem niet ter sprake. Terecht aldus premier Mark Rutte, want dat hoort niet bij haar VN-functie. Hij zag geen probleem wanneer ze in de toekomst weer een gesprek met hem heeft.

De NTR maakt dit jaar een documentaire over het VN-werk van Máxima. De Duitse televisiezender ZDF zendt op 7 september een documentaire uit over haar werk.