Koningin Mathilde van België brengt op 6 september een bezoek aan de Biënnale in Venetië, één van de meest prestigieuze evenementen van hedendaagse kunst ter wereld. De koningin bezoekt er het Belgisch Paviljoen en de internationale tentoonstelling May You Live in Interesting Times, kondigt het Belgische hof aan.

Het Belgisch Paviljoen huisvest het project Mondo Cane van het Brusselse kunstenaarsduo Jos de Gruyter en Harald Thys. Mondo Cane (hondenwereld in het Italiaans) verwijst naar een gelijknamige film uit 1962 van Paolo Cavara en Gualtiero Jacopetti. In de vorm van een pseudo-documentaire toont de film een aaneenschakeling van sensationele beelden van choquerende culturele praktijken afkomstig uit de hele wereld.

België wordt op de Biënnale in Venetië afwisselend vertegenwoordigd door de Vlaamse en de Franse gemeenschap.

De Biënnale duurt tot eind november. De vorige aflevering, in 2017, trok in totaal ruim 615.000 bezoekers.