Koningin Margrethe is met vakantie. Dat weten de Denen omdat kroonprins Frederik vanaf donderdag optreedt als regent. Dat gebeurt alleen wanneer zijn moeder in het buitenland verblijft.

De vakantiebestemming is niet bekend gemaakt maar meestal gaat Margrethe enige tijd naar Noorwegen en naar Zuid-Frankrijk, naar het wijngoed van haar overleden man prins Henrik. Volgens de koninklijke agenda neemt de koningin op 24 augustus haar taken weer op zich, wanneer ze haar intrek neemt in Marseligborg Slot in Aarhus.

De Deense grondwet staat niet toe dat alle volwassen troongerechtigde leden van de koninklijke familie tegelijk het land uit zijn. Er moet altijd iemand achterblijven. Diegene kan dan ook wetten en besluiten tekenen en als het moet ministers ontvangen of andere regeringstaken uitvoeren. Op dit moment komen naast kroonprins Frederik ook zijn broer prins Joachim en tante prinses Benedikte daarvoor in aanmerking.

In Nederland werkt het anders. De hele familie kan het land uit en alleen de koning mag wetten ondertekenen. Dat kan hij ook in het buitenland, met behulp van een tablet. Het origineel wordt dan later ten behoeve van het archief nog eens getekend. Er zijn daarom verschillende wetten met een buitenlandse plaatsnaam, zoals Lech en Tavarnelle, in plaats van het meer gebruikelijke Den Haag.