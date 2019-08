Koning Filip kijkt deze dagen wat vaker op zijn mobiele telefoon dan anders. Dat veronderstellen althans Belgische media nu de regeringsformatie maar voortsleept en hij op afroep beschikbaar moet zijn om eventueel bij te springen. Filip heeft daarom geen verre vakantiebestemming gekozen, maar bivakkeert met zijn gezin op het favoriete Île d’Yeu, bij het Franse Nantes.

De Belgische koning heeft anders dan in Nederland nog altijd een rol bij de regeringsvorming. Filip heeft zijn vakantie al een keer onderbroken om in Brussel overleg te voeren met de twee door hem aangewezen informateurs. Toen is afgesproken dat zij, Didier Reynders en Johan Vande Lanotte, op 17 augustus opnieuw verslag komen uitbrengen van hun werkzaamheden.

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad is dat een reden waarom de koning dit jaar niet te ver van huis kan gaan, zoals vorig jaar nog naar Armenië. Een aantal handelingen kan hij ook niet verrichten omdat de huidige demissionaire regering alleen lopende zaken mag afhandelen en geen nieuwe besluiten mag nemen. Het staatsbezoek in oktober aan Luxemburg komt echter niet in gevaar. Het is tenslotte ook om de hoek.