In Thailand is maandag met tal van activiteiten stilgestaan bij de 87e verjaardag van koningin-moeder Sirikit. Al vroeg in de ochtend werden overal in het land door gouverneurs en andere autoriteiten ter ere van de koningin aalmoezen gegeven aan monniken. Premier Phrayut Chan-o-cha deed dat in Bangkok op Sanam Luang, het grote veld naast het Grand Palace.

Onder het koninklijk motto ‘We doen goede dingen met ons hart’ waren er over Thailand verspreid tal van opruim- en schoonmaakprojecten, waarbij straten, sloten, stranden en kanalen van rommel werden ontdaan. Ook kregen armen eten aangeboden, en waren er activiteiten voor kinderen. Aan het begin van de avond werden op bijzondere plekken, zoals Sanam Luang, kaarsen ontstoken voor de koningin-weduwe van de in 2016 overleden koning Bhumibol.

Voor de Thai is haar verjaardag ook moederdag, en omdat de koninklijke verjaardag tevens een vrije dag is, gingen veel gezinnen eropuit vanwege het lange weekeinde. Leden van de koninklijke familie hadden eind vorige week al eer betuigd aan Sirikit door het openen van verschillende tentoonstellingen waarin haar belangstelling voor de Thaise cultuur en traditionele nijverheid centraal stonden.

De koningin, die in mei bij de kroning van haar zoon koning Vajiralongkorn de extra titel ‘koningin-moeder’ kreeg, verkeert al sinds 2012 in slechte gezondheid en geeft geen publieke optredens meer.